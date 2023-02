Kamer met Aandacht gezocht voor Groningse jongeren

Nieuws:

Op dinsdagavond 7 maart a.s. organiseert Kamers met Aandacht in samenwerking met de gemeente Groningen een informatiebijeenkomst voor Groningers die overwegen een kamer te verhuren aan een kwetsbare jongere. Onder het genot van een hapje en drankje horen deelnemers meer over het leven van deze jongeren en wat een veilige woonplek voor hen betekent. Ook wordt er meer uitleg gegeven over de werkwijze van de stichting en wat erbij komt kijken wanneer je een kamer wil verhuren.

Verborgen dakloosheid onder jongeren

Het aantal jongeren dat geen vaste woonplek heeft groeit, ook in de noordelijke provincies. De toenemende woningnood is voor veel mensen ingewikkeld, maar is een groot probleem voor jongeren die zelf geen sociaal netwerk hebben om op terug te vallen. Bijvoorbeeld wanneer ze uitstromen uit de jeugdzorg en voor het eerst op eigen benen moeten staan.



Een beetje aandacht voor elkaar

Kamers met Aandacht zoekt daarom inwoners van Groningen die ruimte over hebben in hun huis en hart en iets willen betekenen voor deze jongvolwassen. In principe kan iedere woonruimte een Kamer met Aandacht worden; een kamer of zolder in een woonhuis, in een studentenflat of woongroep, een tuinhuis enzovoort. De aandacht kan ook variëren, daarop worden de jongeren en verhuurders door Kamers met Aandacht zorgvuldig gematcht: van een luisterend oor tot eens per week samen eten of hulp bij de financiën.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst op 7 maart vertelt een jeugdhulpverlener over de jongeren die een kamer zoeken en wat het voor hen betekent om een eigen plekje te hebben. Kamers met Aandacht coördinator Annemiek Kooistra geeft meer informatie over de werkwijze de stichting en wat je als verhuurder verder mag verwachten. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen. De avond duurt van 20.00 tot 21.30 uur en voor een hapje en drankje wordt gezorgd. De bijeenkomst is gratis en vrijblijvend.

Wanneer: dinsdag 7 maart van 20.00-21.30 (evt. uitloop tot 22.00u)

Waar: Dinercafé Salmagundi’s

Oosterhamrikkade 8c Groningen

(parkeren kan voor de deur)

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de website https://kamersmetaandacht.nl/informatiebijeenkomst-groningen