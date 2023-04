Kent u het Loflied op Haren nog?

Door: Redactie

In 2000 heeft Haren de Krant in het kader van haar 5-jarig bestaan een liedje uitgebracht onder de titel ‘Haren is een schilderij’. Het werd gezongen door Erik van Westveen en op de piano begeleid door Cas Straatman.

In het liedje wordt met weemoed teruggeblikt op het dorp Haren van vroeger. We vonden de stoffige cd weer eens in ons archief en het leek ons aardig om het weer tot klinken te brengen. Het liedje is te vinden op Spotify en de andere bekend podcastplatforms. Het lied mag door iedereen worden gebruikt die Haren een warm hart toedraagt. Laat het ons even weten, zodat we kunnen meegenieten, via redactie@harendekrant.nl

Luister hier: https://open.spotify.com/episode/6YRJqm4Qgnj7Wdc3EYz4zk?si=SisXelkLR-monuHFoP-AHg&dd=1