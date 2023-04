Koningsdag 27 april 2023 programma Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Algemene Oranjevereniging “Oranje Nassau” Haren

Programma Koningsdag 27 april 2023

Feestelijkheden t.g.v. de verjaardag van Z.M. de Koning en diens 10-jarig regeringsjubileum

21 t/m 27 april: zwieren, zwaaien en draaien op de gezellige kermis in het centrum van Haren

Koningsdag, 27 april 2023

10.45-11.00 uur:

Feestelijk klokgelui van de toren van de Dorpskerk.

11.00 uur:

Opening op het Raadhuisplein. Toespraken door een lid van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen en door de voorzitter van de Harense Oranjevereniging, gevolgd door het hijsen van de vlaggen en het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus.

Hierna uitreiking prijzen kleurwedstrijd en start van de ballon versierwedstrijd.

11.00 uur-17.00 uur:

Start Kindervrijmarkt in het centrum van Haren.

Deelname is gratis.

Deelnemers worden vriendelijk verzocht niet verkochte spullen mee te nemen naar huis.

De kindervrijmarkt wordt opgevrolijkt door de wereldberoemde ballonenartiest Jos Tipker, terwijl de steelband “Pan Magic” de bezoekers van de vrijmarkt in Caraïbische sferen doet wanen.

Liefhebbers kunnen een gratis ritje met de Jan Plezier maken door het centrum van Haren.

11.00 uur-17.00 uur:

Rijksstraatweg ter hoogte van het Raadhuisplein: demonstratie oldtimer tractoren. De trotse eigenaren vertellen u graag alles over hun Lanz-Bulldogg, Massey-Fergusson of John Deere.

10.00-14.00 uur: Muziekprogramma in de Harense zorgcentra.

20.00 – 21.30 uur: Oranje Concert met samenzang in de Gorechtkerk

m.m.v. het Chr. Fanfarekorps Juliana uit Hoogezand o.l.v. dirigent Bauke Burghgraef en organist Hans Noordveld, Haren.

Toegang vrij. Bij de uitgang kunt een bijdrage geven voor onderstaande projecten:

1.Het realiseren van een Beleeftuin bij Woonzorgcentrum

de Zonnehof in Haren

2.Onderwijs voor kinderen in Kibera, Nairobi

Meer informatie is te vinden op onze website:

www.oranjeverenigingharen.nl

Ieder jaar zet een groep betrokken inwoners van Haren zich in om een geslaagde Koningsdagviering te organiseren. Dit gebeurt op vrijwillige basis en kan niet zonder de gulle bijdrage van de donateurs. Wil je ook donateur worden? Graag. Daarmee zorg je dat Koningsdag in Haren als jaarlijks terugkerend evenement blijft bestaan.