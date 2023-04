Koor Nova Zembla met missie, geeft concert in Noordlaren: 11 juni

Nieuws:

Door: Redactie

Op 11 juni verzorgt ‘Zingen voor je Leven’-koor Nova Zembla een benefietconcert in de Bartholomeuskerk in Noordlaren van 14.00uur tot 16.00 uur. Dit koor uit Haren bestaat uit ruim 20 leden die allemaal met kanker te maken hebben (gehad) als patiënt, vriend (-in) of familielid. Zingen helpt om te gaan met de heftige emoties die ontstaan wanneer kanker je pad kruist.

Het lijflied is:

Je moet zeilen op de wind van vandaag,

De wind van gisteren helpt je niet vooruit

De wind van gisteren helpt je niet vooruit

De wind van morgen blijft misschien wel uit.

Ank Witteveen: “Misschien wilt u deze middag wel een stukje muzikaal met ons mee zeilen. Onze liederen zijn uitbundig, bespiegelend en bezielend. Samen zingen geeft ons

kracht en vreugde en doet ons voelen dat wij leven. Koor Nova Zembla houdt een benefietconcert. Dat betekent dat de opbrengst ten goede komt aan het koor zelf. In het dorpshuis de Hoeksteen tegen over de kerk kun je in de pauze koffie, thee of fris verkrijgen. Het koor verkoopt daar zoete en hartige hapjes en er is een cadeau tafel. De opbrengst van de ( kaart-)

verkoop komt ten goede aan het koorzelf. Wij zijn een goeddoel, wij hebben nl een ANBI status.”

Bestellen van kaarten

Kaartjes kosten € 8,00 euro in de voorverkoop en € 9, 00 euro in de kerk.

Kinderen t/m 12 jaar € 1,00 u kunt ze bestellen via een koorlid of door een mail

te sturen naar contact@koornovazemla.nl