Nieuws:

Op 9 september is er weer de jaarlijkse Kunst- en Cultuurmarkt rond de Dorpskerk van Haren en in ‘t Clockhuys.

De markt is open van 11-16 uur.Dit evenement is al jaren een succes. Toegang is natuurlijk gratis.

Foto: Een eerdere editie van de kunst- en cultuurmarkt.