Leegstand winkels in Haren: Hoe denken verhuurders daarover?

In het centrum van Haren valt de leegstand van winkels niet zo op, maar die is er wel. Aan de Rijksstraatweg staan slechts enkele winkels langdurig leeg, maar in de Brinkhorst staan gemiddeld maar liefst vijf panden structureel leeg en aan de Kerkstraat sinds kort twee.

Zakelijk

Ondernemers happen nog niet massaal toe. Het valt overigens op dat pandeigenaren met een echte binding met het dorp nauwelijks leegstand kennen en die ook beslist willen voorkomen. Uit gesprekken met hen blijkt dat zij zelf actief op zoek gaan naar geschikte huurders en dat er met hen ook te praten valt over regelingen, zoals tijdens de pandemie. Ook zijn de door ons benaderde verhuurders aantoonbaar bereid om grote investeringen te doen in de panden in het centrum van Haren. Voorbeelden zijn het pand van voormalig Bakkerij Bart (dat wordt verdubbeld) en de voormalige ING-bank (die wordt inpandig geheel vernieuwd).

Rol

Eigenaren van vastgoed laten zich niet zo vaak zien in de media en dat draagt niet bij aan een gunstig imago. Dat is jammer, want ze spelen ook in Haren een belangrijke positieve rol. Als winkelpanden goed worden onderhouden en er fraai uitzien, draagt dat immers bij aan de uitstraling van het dorp als geheel. De eigenaren van vastgoed incasseren natuurlijk flinke huursommen, maar ze stellen er dus ook grote investeringen tegenover.

Lagere huur?

Waarom verlaagt een verhuurder de huurprijs niet als een winkel lang leegstaat? Het antwoord wordt gegeven door de banken die voor zo’n pand een hypotheek hebben verstrekt aan de eigenaar. Simpel gezegd: ze willen graag weten of er een gezonde balans is tussen de schuld en de waarde van het onderpand en zijn zelfs wettelijk verplicht de panden geregeld te laten taxeren. De waarde van een winkelpand wordt mede gebaseerd op de huuropbrengst. Als die wordt verlaagd, zal ineens ook de waarde van het pand een stuk lager uitvallen. Het gevolg kan zijn, dat de bank de eigenaar oplegt om een deel van de schuld af te lossen en daar zit hij niet op te wachten. Een ander nadeel is: als de huur eenmaal is verlaagd, zit je daar als verhuurder vaak langer aan vast.

Een door ons geïnterviewde verhuurder zegt dat de winkelhuren in Haren in vergelijking met de stad laag zijn (rond 250,- per m2 en boven de 100 m2 wordt dat minder). Hij rekent voor: omgerekend is de huur per uur dat de winkel open is rond 13,- en dat vindt hij te overzien.

Voor dit artikel raadpleegden wij twee eigenaren van winkelvastgoed in Haren, die geen behoefte hebben aan hun namen in de krant.