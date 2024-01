Levenskunstenaar in Nieuw Erasmusheem

Nieuws:

Door: Redactie

Johannes Ruben (78) woont op etage 5 van Nieuw Erasmusheem te Haren.

Het natuurgebied Maarwold en Wolddeelen ontvouwt zich dagelijks voor zijn ogen als een panoramisch schilderij. Allerlei soorten vogels, reeën en vossen laten zich zien aan iedereen die oog voor ze heeft. “Ik kom door ziekte helaas weinig buiten, maar toch geniet ik van de flora en fauna om me heen. Het is in één woord: geweldig.”

Hij schafte een goede verrekijker, een digitale camera en een vogeltelescoop op een statief aan. “Dat is alles wat je nodig hebt”, zegt hij. Ruben verstaat de kunst om zich vast te bijten in zijn passie en maakt een studie van alles wat hij door zijn kijkers ziet. Daarmee creëert hij een wondere wereld en verrijkt hij zijn leven, ondanks zijn fysieke beperkingen. Wie daarvoor moeite wil doen, zal er geen spijt van hebben, zegt hij. Ruben: “Tegen ouderen zou ik willen zeggen: waar je ook bent, kijk naar buiten. En als het kan: ga naar buiten. Je voelt je er gewoon gelukkiger door.” Ruben is nu ook aangemeld als meetpunt voor nachtvlinders bij de Vlinderstichting. Zijn waarnemingen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Waarnemingen

Hij staat ineens op en reconstrueert de dag dat hij twee zeer zeldzame Europese otters zag zwemmen. Ruben: “Ik wilde eigenlijk het afval naar beneden brengen, maar ‘iets’ trok me naar mijn raam en daar zag ik ze. Ik heb direct mijn kijker gepakt en ben het balkon opgegaan. Het was een sensatie die me heel gelukkig maakte.” De afgelopen tijd spotte Ruben nog meer: Zeearenden, Visarenden, Raven en een Roerdomp. De afgelopen jaren, toen hij mobieler was, spotte hij ruim 1300 soorten tijdens ruim 33.000 waarnemingen, die staan vermeld op www.waarneming.nl.

Dankbaar

Wat Johannes Ruben met zijn ervaringen wil zeggen is dat een mens, ook bij beperkte mogelijkheden, de schoonheid van de natuur kan blijven zien. Dat hij daarvoor zelf dagelijks uitzicht heeft op dit stukje Harense natuur is zijn persoonlijke ‘lot uit de loterij’, waarvoor hij dankbaar is. Je mag hem met recht een levenskunstenaar noemen, die in iedere dag wel iets bijzonders ziet.

Graag wil Johannes Ruben een beetje reclame maken voor Land van Ons, dat ook in Onnen landerijen bezit. Daar kun je een aandeel kopen in grond, die door Land van Ons biodivers wordt gemaakt. Zie: www.landvanons.nl

Hieronder enkele foto’s die hij maakte op 18 januari 2024.