Lezing dinsdag 14 maart: Tuinen van Wales.

Nieuws:

Door: Redactie

Op dinsdag 14 maart a.s. organiseert Groei & Bloei afd. Haren voor leden en niet-leden de lezing: Tuinen van Wales. De lezing wordt gegeven door

Ernst Flentge, inmiddels een bekende spreker bij Groei & Bloei. In de lezing neemt hij ons mee naar het zuidelijke gedeelte van Wales. Dit

stukje Verenigd Koninkrijk heeft twee nationale parken, prachtige rivierdalen, ruige kusten, groene heuvels en als zichtbare herinneringen

aan vroeger; veel kasteelruïnes. We bezoeken particuliere tuinen zoals Llwyngarreg, Cilgwyn, Aberglasney Gardens en The National Botanic Garden

of Wales. Tussendoor kunnen we blikken werpen op de Brecaon Beacons National Park.

Locatie van de lezing: ’t Witte Kerkje, Jachtlaan 11,

9751 BP Haren. Aanvang: 20.00 uur. De lezing is gratis voor leden,

niet-leden betalen € 5,00. Zie verder www.haren.groei.nl