Lezing over bijen 19 april

Groei & Bloei Haren/Eelde organiseert een lezing over een actueel onderwerp: Bijen en drachtplanten.

Op woensdag 19 april 2023 organiseert Groei & Bloei afd. Haren/Eelde

voor leden en niet-leden een lezing over bijen en drachtplanten. De

spreker is de heer Jaap Smit uit Eelde. Hij is zelf imker. Het onderwerp

is zeer actueel en het is belangrijk voor de natuur en de mensheid om te

zorgen voor het welzijn van de wilde bijen en de honingbijen. Zonder

deze diertjes vindt geen bestuiving plaats van veel fruitbomen en

groenteplanten.

De lezing vindt plaats in ’t Loughoes, Kosterijweg 2 in Eelde. Aanvang: 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur.

Voor leden is de lezing gratis, niet-leden betalen € 5,00. Voor verdere

informatie zie de website: www.haren.groei.nl