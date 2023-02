Liedviering 12 maart in ’t Witte Kerkje te Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op zondag 12 maart zal er in het Witte Kerkje, Jachtlaan in Haren een liedviering worden gehouden. De viering begint om 10.00 uur.

Deze viering in de veertigdagentijd heeft als thema ‘Levensbron in de woestijn’ en wordt georganiseerd door de Stichting Liedviering Groningen.

Deze stichting is twee jaar geleden opgericht om het liturgische lied onder de aandacht te brengen. De vieringen zijn rondom deze liederen opgebouwd. Door het zingen worden de bezoekers actief bij de viering betrokken, door wisselzang, canons, acclamaties.

Voorganger is dhr. Chris Fictoor. Hij is liturgist, musicus en componist.

De samenzang wordt ondersteund door een projectkoor o.l.v. Jonne van Bruggen.

Het orgel en de piano worden bespeeld door Chris van Bruggen en Annemiek Bolding speelt dwarsfluit. Zoals altijd wordt er vooral gezongen uit de Oecumenische liedbundel ‘Zangen van Zoeken en Zien’ die onlangs zijn 4e druk beleefde.