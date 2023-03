Linda van der Leij wil Quinn zo graag helpen: crowdfundingactie leverde tot nu toe al 45.000 euro op

Door: Redactie

Linda van der Leij uit Haren vindt het vreselijk wat haar vrienden Iris en Stan en hun zoontje Quinn (4) overkomt. Het is een boze droom waaruit niet valt te ontsnappen. In de nacht van Moederdag 2022 werd het jongetje schreeuwend wakker en zijn ouders zagen direct dat er iets helemaal fout zat. Hij viel weg en kon zich niet verroeren. In vliegende vaart brachten Iris en Stan hun zoontje naar de spoedeisende hulp van het Martini Ziekenhuis en kwamen daarna in het UMCG terecht. Daar werd de omvang van het drama duidelijk.

De kleine jongen was getroffen door een herseninfarct, dat waarschijnlijk is getriggerd door waterpokken. Dit infarct richtte blijvende schade aan in Quinn’s hoofd en de gevolgen zijn ernstig. Hij kan vrijwel niets meer bewegen, behalve een hand en zijn hoofd. Hij kan niet meer spreken en communiceren doet hij nog slechts met zijn ogen en stemgeluid. Binnenkort zal hij naar de Mytylschool in Haren gaan en hopelijk leren om te communiceren via een computer, die reageert op oogbewegingen. Over de situatie in het gezin kunnen nog vele regels worden geschreven, maar die valt misschien maar beter samen te vatten in één woord: afschuwelijk.

Dat is ook de mening van hun vriendin Linda van der Leij, die haar emoties heeft omgezet in een concrete actie. Zij zegt: “Hun huis is niet langer geschikt om voor Quinn te zorgen, dus er staat een aanbouw gepland, zodat hij daar zijn eigen plek met sanitair en tillift kan krijgen. Die verbouwing gaat ongeveer 70.000 euro kosten en dat geld is er niet. Maar het is nog niet alles: voor het vervoer moet er een rolstoelbus komen. Daarom is het mijn doel om 100.000 euro op te halen voor Quinn. We hebben nu 45.000, we zijn er dus nog niet.”

De teller van de actie staat op 45.000 euro, maar volgens Linda stagneren de donaties nu. “Ik heb inmiddels mijn hele netwerk wel gehad, dus moet ik op zoek naar mensen die ik nog niet ken, maar die wél iets kunnen betekenen voor Quinn. Daarom heb ik Haren de Krant benaderd.”

Wie meer wil weten over deze liefdevolle actie van de Harense Linda, kan kijken (en doneren) op:

https://www.gofundme.com/f/help-jij-quinn-aan-een-betere-toekomst?member=23559199&utm_campaign=p_lico+share-sheet&utm_medium=copy_link&utm_source=customer