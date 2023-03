Mahmoud en Wesam; Ontmoeting in Nescio Hotel

Door: Redactie

De Harense bloemist Gerard Bolhuis (Bloemen Mozaïek) meldde zich in maart vorig jaar bij de poort van het Nescio Hotel in Haren. Hij had werk in de aanbieding en wilde graag wat doen voor de vluchtelingen. Hij nam hierbij een binnenbocht; dat wil zeggen: hij legde ter plekke contact met Wesam en Mahmoud en een paar dagen later konden ze al beginnen. Dit is hun verhaal.

Die nacht

Op 24 februari 2022 schudde Oekraïne letterlijk op zijn grondvesten toen Rusland het land binnenviel. Wesam, eigenaar van enkele kledingzaken, besloot de volgende dag samen met zijn vrouw te vluchten. “Ik had gelukkig de tank van de auto net vol. Ik was totaal verrast door de inval. Hoewel, mijn vader had me een maand tevoren nog gewaarschuwd dat dit ging gebeuren en ik had een tas met kleding en papieren klaar staan.” Wesam is Syriër, die in 2008 geëmigreerd naar Kiev voor een studie geneeskunde, die hij na vier jaar afbrak. Hij trouwde een vrouw uit Oekraïne en werd winkelier (kleding). Een vergelijkbaar verhaal vertelt Mahmoud. Ook Syrisch van geboorte, geëmigreerd voor een studie Farmacie, getrouwd met een Oekraïense vrouw en ook hij heeft een kledingwinkel in Oekraïne.

Nederland

Hun loopbanen kwamen op 24 februari 4.00 uur tot een onverwacht einde. Mahmoud: “We kunnen nog steeds niet begrijpen waarom Putin dit doet. In Oekraïne leven zoveel Russen en Oekraïners die Russisch spreken vreedzaam samen, het zijn broeders en zusters. En dan dit. Hij moet wel geestesziek zijn.” Wesam: “Die nacht schudde het gebouw door raketinslagen, mijn vrouw moest huilen, het was erg eng. We hebben de volgende nacht besloten om te vertrekken.” Los van elkaar zijn de beide mannen in Nederland terecht gekomen. Mahmoud: “Ik ben bewust naar Nederland gegaan, want we hebben hier vrienden wonen. En we wisten dat het Nederlandse volk erg aardig is. Mensen lachen hier heel vriendelijk..” De twee succesvolle zakenmannen namen in maart 2022 hun intrek in het Nescio Hotel in Haren en ontmoetten elkaar daar. Zo kan het gaan in het leven.

Bloemenveiling

Gerard Bolhuis kruiste hun pad. Hij is begaan met het lot van vluchtelingen en stelt zich op het standpunt dat het hebben van werk en inkomen bijdraagt aan de kwaliteit van hun tijdelijke verblijf hier. Wesam: “Gerard heeft mij meegenomen naar de bloemenveiling, ik was onder de indruk. Hij heeft me alles verteld over de bloemenhandel en mijn taak daar. Hij heeft me het woordje ‘lekker’ geleerd. Ik ben hem er heel dankbaar voor.” Mahmoud: “Hij is een sociaal mens. Hij helpt ons met van alles. Als we hier bijeenkomsten hebben zorgt hij altijd voor gratis bloemen. Hij brengt soms ook bloemen voor de vluchtelingen in dit hotel.”

De twee willen alle Harenaars (‘het mooiste dorp’) danken voor alles wat voor de Oekraïners wordt gedaan.

Zo ben je eigenaar van winkels in Oekraïne en zo werk je met hart en ziel in de bloemenveiling in Eelde. Voor Wesam komt het hier binnenkort tot een einde, want hij heeft besloten met zijn gezin naar Canada door te reizen.

foto: Wesam (links) en Mahmoud.