Matige resultaten examens; Maartenscollege gaat bij zichzelf te rade

Door: Redactie

Het Maartenscollege in Haren kampt net als vele scholen in ons land met te lage slagingspercentages. Directeur Roel Scheepens is er heel open over en zegt dat de school bij zichzelf te rade moet om achter de oorzaak te komen. Tegelijk wijst hij er met nadruk op dat het een landelijk probleem is.

Wat zijn de cijfers van het Maartenscollege? Dit jaar behaalde maar 67% van de VWO-leerlingen het einddiploma. Voor Havo (63%) en Mavo (73%) zijn de resultaten volgens Scheepens ook niet goed genoeg. De school heeft gezakte examenleerlingen uitgenodigd om in gesprek te gaan en te horen wat volgens hen de oorzaak van de tegenvallende resultaten is. De animo onder leerlingen was laag, dus de groepsgesprekken werden uitgesteld. “We willen met gezakte leerlingen in gesprek en hun ervaringen beter in kaart brengen om daar lering uit te trekken”, aldus de directie.

Verbeterstappen

In een brief op 6 juli bereidde de school de ouders van examenleerlingen al een beetje voor op het nieuws. Daarin wordt gesproken van een ‘enorme tegenvaller’. In de brief wordt gewezen op effecten van de coronaperiode als één van de mogelijke oorzaken. Directeur Roel Scheepens: “Landelijk liggen de slagingspercentages ook lager in vergelijking met de jaren voor de pandemie maar sommige scholen zijn er beter dan wij in geslaagd om de leerlingen weer snel na de pandemie goed voor te bereiden op de examens en wij feliciteren die scholen met hun mooie resultaten. Het kan dus wél en wij trekken het ons aan dat het ons niet is gelukt.” Scheepens heeft het gevoel dat de school de teugels weer wat strakker moet aantrekken: “Na de pandemie is het ons blijkbaar onvoldoende gelukt om de leerlingen weer voldoende geconcentreerd op de leerdoelen te krijgen. We voelen de noodzaak om op allerlei punten de leerlingen en de lessen strakker aan te gaan sturen.”

‘Andere dingen’

Een vader van één van de gezakte leerlingen denkt wel te weten wat er mis gaat op de school. Hij zegt: “De school is met veel te veel dingen tegelijk bezig en wil van alles, maar dat gaat ten koste van de aandacht voor het leerproces.” Misschien raakt hij daarmee wel de kern van het probleem. Maar wie moet je dat verwijten? De school of het ‘onderwijssysteem’ in ons land? Dat is de vraag. Wordt vervolgd.

Foto: Debatwedstrijd Maartenscollege (archief)