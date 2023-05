Meepraten over wijkanalyse: 16 mei

Nieuws:

Door: Redactie

De afgelopen maanden is WIJ Haren bezig geweest met het maken van een wijkanalyse over de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren.

De opstellers hebben daarbij hulp gehad van inwoners. WIJ Haren wil de uitkomsten van de wijkanalyse graag toelichten en brainstormen over een vervolg. Wat zijn thema’s waarbij WIJ Haren kan aansluiten? Waar liggen kansen en uitdagingen? Belangstellenden zijn welkom op dinsdag 16 mei vanaf 19.45 uur in ‘Ons Centrum’, Kerkstraat 2B. U kunt zich aanmelden via wijharen@wij.groningen.nl.