Meer bevoegdheden boa’s moeten veiligheid verhogen: nu ook bodycams

Nieuws:

Door: Redactie

Vanaf 22 maart hebben handhavers van de gemeente Groningen nieuwe bevoegdheden. Boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) krijgen in toenemende mate te maken met agressie en geweld. Door de bevoegdheden uit te breiden wil de gemeente de veiligheid van boa’s verbeteren. Boa’s mochten al verdachten aanhouden en mogen voortaan ook handboeien gebruiken en verdachten fouilleren. Daarnaast wordt eind april een bodycam toegevoegd aan de uitrusting.

Bodycam

Een bodycam is een kleine draagbare camera. De boa draagt deze zichtbaar. Het is bedoeld om de interactie tussen de boa en een inwoner te filmen. De boa moet het van tevoren aangeven als de camera wordt aangezet, toestemming is niet nodig. Het doel is om een dreigende situatie te de-escaleren. Mensen gedragen zich beter als er een camera op hen gericht is, zo bleek tijdens een proef die vorig jaar werd gedaan met de bodycam.

De boa die een camera draagt kan de beelden niet zelf afspelen of weggooien. De beelden worden 28 dagen bewaard op een beschermde server. In de tussentijd kan de politie en het Openbaar Ministerie de beelden opvragen en kunnen mensen die gefilmd zijn de beelden bekijken. Na 28 dagen wordt het bestand vernietigd.

Handboeien

Boa’s hadden al de bevoegdheid om personen aan te houden. Bij een dreigende situatie mag de boa nu ook de handboeien gebruiken. Hiermee kan een situatie sneller worden opgelost en is de kans op escalatie kleiner.



Training

Handhavers die mogen fouilleren en de bodycam en handboeien mogen gebruiken, hebben hiervoor een training gevolgd. De training gaat met name over het de-escaleren van dreigende situaties. Daarnaast komen de handelswijze bij gebruik van handboeien en de bodycam en nieuwe afspraken in de samenwerking met de politie aan bod.