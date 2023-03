MenzisFonds op zoek naar maatschappelijke projecten voor meer leefkracht of betere zorg

Nieuws:

Door: Redactie

Ook dit jaar ondersteunt het MenzisFonds lokale projecten met een maatschappelijke insteek. Verenigingen, stichtingen, coöperaties of andere (niet-commerciële) organisaties die een idee hebben op het gebied leefkracht, kunnen een beroep doen op het MenzisFonds. In de regio Noord (Groningen)is er dit jaar een budget beschikbaar van € 20.000. Daarnaast is er € 15.000 voor landelijke initiatieven. Elk project kan maximaal € 2.500 ontvangen, zodat men per regio minimaal 8 projecten kan financieren. Tot en met 30 april 2023 kunnen projecten aangemeld worden via menzis.nl/menzisfonds.

Voorbeelden van lokale initiatieven

Van een voetbaltoernooi voor jonge mantelzorgers in Twente tot het stimuleren van afval rapen tijdens het joggen in regio Noord (Groningen). In 2022 hebben 32 initiatieven een fondsbijdrage ontvangen. Zoals Stichting Buurtsport De Mussen in de Haagse Schilderswijk (regio West) die nieuwe materialen heeft kunnen aanschaffen. Zo kunnen de trainers nieuwe oefeningen leren aan inwoners om in beweging te komen. En Stichting Present Doetinchem die met Klets&Koek vrouwelijke nieuwkomers met Nederlandse vrouwen in contact brengt. In regio Midden (omgeving Arnhem-Wageningen) heeft de Stichting Tot Uw Dienst! met de bijdrage nieuw gereedschap aangeschaft. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt voeren klussen uit bij inwoners die moeten rondkomen van een minimum inkomen.