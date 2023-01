Muziek en poëzie in Noordlaren op 15 januari

Nieuws:

Door: Redactie

Noordlaren Muziek presenteert: Joia Rath

op zondagochtend 15 januari, aanvang 10.30 uur

in de Bartholomeuskerk in Noordlaren

Wat kunt u verwachten van deze bijzondere podiumverschijning?

Een duidelijke boodschap, verpakt in een creatieve collage

van muziek en poëzie met een vleugje filosofie.

Joia Rath staat voor powerpop met een flamboyante twist.

Ze zal veel nummers van eigen hand brengen

en daarnaast parels van Joni Mitchell en Maarten van Roozendaal.

Enkele jaren geleden stond Joia Rath met haar band

in Paradiso in de finale van de Grote Prijs van Nederland

in de categorie Singer-songwriter.

Haar debuutalbum Living It Now werd in het vakblad Musicmaker

gehonoreerd met 5 sterren, waarbij ze werd geprezen als

‘een creatieve duizendpoot met geheel eigen ideeën

en een unieke sound. (…) Uniek en recht uit het hart’.

Ze speelde bij de opening van het nieuwe

Centraal Station Rotterdam voor koning Willem-Alexander.

Joia Rath

zondag 15 januari 2023, 10.30 uur

Bartholomeuskerk – Lageweg 8, Noordlaren

Toegang: € 15,00. Jeugd t/m 12 jaar € 5,00

inclusief een kop koffie of thee

in het tegenover de kerk gelegen dorpshuis De Hoeksteen

KAARTEN RESERVEREN:

via e-mail:

info@noordlarenmuziek.nl

Zie ook website: www.noordlarenmuziek.nl