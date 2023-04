Natuurwandeling in Onnen met oog voor eetbare natuur: 22 april

Nieuws:

Door: Redactie

Leah Groeneweg is een naam in de wereld van de eetbare wilde planten. De eetbare natuur.

Je moet deze eetbare natuur alleen even leren kennen en herkennen waardoor er een wereld voor je opengaat. Deze kennis wil ze graag delen met geïnteresseerden en dat doet ze door o.a. wildplukwandelingen te organiseren. Het gezonde eten staat buiten in de wal of onderweg tijdens een wandeling.

Wist u dat u een pesto kunt maken van zevenblad; een lekkere soep met hondsdraf en

een frisse salade van vogelmuur?

Jaap Boerema uit Onnen organiseert deze wandeling uit pure interesse. Hij zegt: “Omdat het mij boeit, heb ik het plan opgevat om dit in Onnen te organiseren. Dus je hoeft niet naar Leah toe, maar Leah komt naar Onnen. En dan niet op een werkdag maar op een zaterdagmiddag. Zaterdag 22 april kan je deelnemen aan een wildplukwandeling in Onnen dus dicht bij huis!”

De middag ziet er als volgt uit:

13.45 uur verzamelen buiten bij de Tiehof.

14.00 uur start wandeling

+/- 15.45 uur terug bij de Tiehof en nog even napraten met Leah.

Jaap: “Onderweg genieten we van een wildpluk versnapering. En na afloop ontvang je een PowerPoint met een overzicht van de belangrijkste eetbare planten plus een aantal recepten ter inspiratie thuis gestuurd via de mail. Wil je meer over Leah Groeneweg, kijk dan op www.inhetwildeweg.nl.

De kosten bedragen € 20,00 per deelnemer.

Opgave is mogelijk tot dinsdag 18 april bij:

Jaap Boerema Mottenbrink 1-D Onnen, boeremajaap@gmail.com of 06-20412135, daarna ontvangt u van Dorpsbelangen Onnen een betalingsverzoek. Als deze ontvangen is is uw deelname definitief.