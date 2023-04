Niet maaien a.u.b., red de bosgeelster

Door: Redactie

Aan iedereen die van plan is om de bermen van de Kromme Elleboog in Haren te maaien wordt verzocht om daarvan af te zien tot 15 mei.

Achter deze oproep zit de Werkgroep Biodiversiteit in Haren, onderdeel van Stichting Landelijk Gebied Haren. Ze hebben onlangs een bordje geplaatst om maaiers (b.v. van de gemeente) op andere gedachten te brengen. Hiermee willen ze het plantje bosgeelster beschermen. “De gele sterretjes van dit bolgewasje zijn van begin maart tot in april te vinden. Al voor de zomer zijn de op gras lijkende blaadjes weer verdwenen. Omdat het bolletje maar kort bloeit wordt het vaak over het hoofd gezien en dreigt het te verdwijnen doordat het wordt afgemaaid voordat het zaad heeft kunnen vormen”, zeggen Tinus Jeuring en Amanda le Grand van de werkgroep. “Aan de Kromme Elleboog in Haren hebben vorige zomer bouw werkzaamheden plaatsgevonden, met zware machines in de berm. Gelukkig is het sterretje weer teruggekomen. Op een andere locatie, langs de Oosterweg, is het bolletje inmiddels verdwenen door alle graverij in de bermen. Des te belangrijker om te beschermen wat we nog hebben.”

In overleg met de gemeente zijn door vrijwilligers bordjes geplaatst in enkele bermen langs de Kromme Elleboog in Haren en de Zuidlaarderweg Noordlaren. Alle bewoners nabij de groeiplaatsen van dit plantje hebben een flyer in de bus gekregen met informatie over de bosgeelster. De actie is gefinancierd uit het project Groene Verbindingen Hondsrug Haren met subsidie van Innovatiefonds (Deltaplan Samenvoorbiodiversiteit)