Nieuwe voorzitter Oranjevereniging: Berend de Boer

Door: Redactie

Tijdens een feestelijke maaltijd op 31 januari 2023 in restaurant Intermezzo, op de 85e verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix, heeft het bestuur van de Algemene Oranjevereniging Oranje-Nassau te Haren afscheid genomen van haar voorzitter Henk Heikema van der Kloet.

Henk trad in 2013 aan als voorzitter, in het jaar waarin Z.M. de Koning werd ingehuldigd. Heikema hield van efficiënt vergaderen, zo hebben wij vernomen, en wist problemen dikwijls met een kwinkslag te omzeilen en liet zich tijdens zijn voorzitterschap vooral inspireren door het samenbindende karakter van het Huis van Oranje. Voor de aftredende voorzitter waren er geschenken van alle bestuursleden, voorzien van een toepasselijk toespraakje. Voor zijn echtgenote Fernanda was er een fleurig boeket bloemen.

Tot nieuwe voorzitter van de Harense Oranjevereniging is benoemd Berend de Boer, tot dan vanaf 2002 secretaris bij genoemde vereniging. De Boer (56) is als historicus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, is daarnaast Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Groningen en bekleedt een aantal andere bestuurlijke functies. Voor De Boer is met name de eeuwenlange verbondenheid tussen Oranje en Nederland inspiratiebron om zich samen met zijn bestuur in te zetten voor een feest “voor iedereen-door iedereen” op Koningsdag in Haren.