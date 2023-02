Nieuws van de Onneresch: pingoruïne is hersteld

Door: Redactie

Sinds Land van Ons op de Onneresch percelen van een veehouder overnam bloeit het gebied op, zelfs in dit jaargetijde. Land van Ons is een burgercoöperatie die landbouwgrond aankoopt namens meer dan meer dan 23.000 deelnemers. Op de eigen stukken land worden de biodiversiteit en het landschap hersteld en kunnen pachters duurzaam boeren. Voor kleine bedragen kan iedereen vierkante meters kopen en deelnemer worden.

Vrijwilligers

Er zijn al zichtbare resultaten. Het gebied heeft nu een natuurlijke waterplas (veentje) en dat hoort bij het beheerplan van Land van Ons, waarbij het vasthouden van water belangrijk is. De Universiteit van Utrecht doet hier nu een ‘pollenonderzoek’, zodat straks duidelijk wordt welke gewassen, kruiden en planten hier de afgelopen eeuwen hebben gegroeid. Dat wordt de inspiratiebron voor de toekomst. Dorothée Wortelboer van het perceelteam Land van Ons is enthousiast over de voortvarendheid op de Onneresch. “Eind februari kunnen we met een groepje van onze enthousiaste vrijwilligers op de es aan de slag met het planten van enkele solitaire eiken, die in de toekomst schaduw zullen bieden voor het jongvee van onze boer, Berend Steenbergen. Daarnaast vervullen ze een rol als landschappelijk element en schuil- en foerageerplek voor talloze insecten en vogels. Bij die actie hoort ook het herstellen van een houtwal.

Dorothée: “Wie nieuwsgierig is naar deze ontwikkelingen is van harte welkom op de Onneresch; er staan informatiepanelen en er zullen binnenkort ook excursies worden georganiseerd.” Informatie over lidmaatschap en het aankopen van vierkante meters: www.landvanons.nl

foto: De Pingoruïne in Het Veentje Onneresch verdween na 1913 omdat die met zand werd afgedekt. Die ingreep is ongedaan gemaakt; het water is terug.