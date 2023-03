Nu in de Dickensroom: Talkshow Tafel van Haren

Nieuws:

Met ingang van april wordt de maandelijkse talkshow ‘Tafel van Haren’ opgenomen in de Dickensroom (entree in bibliotheek). Presentatie is in handen van Casper Slotboom en Hein Bloemink. In het programma wordt als het ware een drie gangen diner geserveerd in de vorm van korte interviews over actuele Harense zaken. Publiek is welkom. De podcast wordt gepubliceerd op Spotify en alle andere podcast platforms.

Donderdag 6 april

16.00-16.45 uur

Talkshow: Tafel van Haren

Locatie: Dickensroom (met dank aan Sociëteit Dickensroom).

Foto onder: beeld uit een eerdere opname van De Tafel van Haren.