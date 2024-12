Omwonenden willen sociale woningbouw Emmalaan

Door: Redactie

Een vertegenwoordiging van omwonenden van het braakliggende bouwperceel Emmalaan 31 heeft in november een gesprek gevoerd met wethouder Rik van Niejenhuis. De groep noemt zich Park Emmalaan.

Zij hebben de wethouder erop gewezen dat de handelswijze van projectontwikkelaar Aprisco, die er appartementen zou willen bouwen, hen steekt. Grootste grief is het stilzwijgen van Aprisco. Die jarenlange onzekerheid heeft de buurtbewoners op het idee gebracht om het concept Buurtwonen van Achmea te benaderen. Deze verzekeraar investeert deze jaren 100 miljoen in het ontwikkelen van betaalbare woningen voor mensen met een beginnende zorgvraag. Volgens de buurtbewoners wil Achmea graag in gesprek over deze locatie, maar lukte het tot nu toe niet om met Aprisco een inhoudelijke afspraak te maken. “Erg jammer”, verzucht Anne Boersma, één van de omwonenden die zich hard maakt voor deze locatie. Ondanks het genoemde stilzwijgen heeft Boersma bij een presentatie door Aprisco wel gezien dat men daar werkt aan een ontwerp, waarbij de bebouwing één lijn volgt met de geschakelde woningen ten westen van deze locatie. Dat is smal en dan moet je al snel de hoogte in. En dat is wat de omwonenden willen voorkomen. “We weten dat Buurtwonen Achmea niet hoger dan twee lagen bouwt en dat spreekt ons aan”, zegt Boersma.

Los van dit buurtinitiatief werkt Aprisco nog aan de overeenkomst met de gemeente, die begin 2025 getekend zou moeten worden. Eerder liet de ontwikkelaar deze krant al weten dat men al met het vijfde plan bezig was. Dat duidt erop dat de gemeente en de ontwikkelaar verschillende inzichten hebben over het plan.