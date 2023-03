Ook Harenaars op website met alle 06-nummers

Nieuws:

Door: Redactie

Bent u altijd al graag rechtstreeks in contact gekomen met uw favoriete zangeres of sportman ? Dat kan binnenkort, want de gezamenlijke telefoonproviders hebben besloten om alle telefoonnummers, dus ook de 06-nummers, openbaar te maken in een online telefoongids.

Ze komen binnenkort op een nieuwe website te staan, vermeld met achternaam, voorletters en (06-)nummers. In veel gevallen komt er ook een adres bij te staan. Vindt u het leuk om eens met een Groninger burgemeester of voetballers van F.C. Groningen te appen, dan krijgen Groningers als eerste in Nederland de kans. Providers zien dat het aantal appjes in Groningen relatief hoog is. De reden zou kunnen zijn dat in de stad Groningen veel jongeren en veel vrouwen wonen, die over het algemeen veel appen. Daarom gaat de pilot starten in Groningen. Echter, er zijn ook mensen die hun 06-nummer niet openbaar willen hebben, bijvoorbeeld op basis van de Wet op de Privacy. Zij krijgen de kans om te verzoeken niet met telefoonnummer op de website te komen.

In Haren wordt met gemengde emoties gereageerd op het plan. De redactie van Haren de Krant is benieuwd naar uw reacties. Laat het ons uiterlijk zaterdag a.s. per mail weten op redactie@harendekrant.nl. We zullen die dag een artikel over maken, waarbij ook reacties vanuit de politiek. Dan zal ook worden uitgelegd hoe mensen de gegevens voor deze gids kunnen blokkeren.