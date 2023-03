Op 24 maart in dorpshuis De Groenenberg: Historisch vertellen

Door: Redactie

Het is 29 augustus 1672. De Bisschop van Münster, alias ‘Bommen Berend’, heeft gisteren het Beleg van Groningen opgebroken. Osebrandt Johan Rengers, een machtige jonker in de Ommelanden, en Henric Piccardt zijn, wegens vermeende betrekkingen tot de Franse koning, door burgemeester Sicco Eeck gevangen gezet in de Poelepoort.

Een aantal mensen heeft zo een eigen mening over de situatie. Vijf levende personages uit de tijd van het beleg verhalen in een theatrale raamvertelling over de gebeurtenissen in 1672. Vijf verhalen die losjes in elkaar haken, afgewisseld met muziek uit die tijd door ‘Duo HoogLaag’ op Tupan, Schalmei en Kwartbasbulciaan.

In korte monologen vertellen zij over deze turbulente periode. Deze persoonlijke verhalen van de borgbewoners van de Fraeylemaborg uit Slochteren en de burgers van Groningen bieden ons een verrassende kijk op de Stad en Ommelanden van toen.

Inloop: 19.30 uur

Aanvang 20.00 uur

Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen

Kosten: €10

Boekingen via www.historischvertellen.nl of www.geboektinharen.com