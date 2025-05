Open Dag bij de Biotoop in Haren – 25 mei 2025

Nieuws:

Door: Redactie

Op zondag 25 mei 2025 opent creatieve bruisplek de Biotoop opnieuw haar deuren. Met bijna 100 open ateliers, studio’s en werkplaatsen en een afwisselend programma voor jong en oud, is er voor ieder wat wils. Bezoekers kunnen vrij rondlopen op het 8 hectare grote terrein. De Biotoop verwelkomt iedereen om kennis te maken met kunstenaars, ambachtslieden, muzikanten, ontwerpers en andere makers. Toegang is gratis.

Nieuw dit jaar:

Thematische wandelroutes langs kunst, ambacht en creatieve makers.

Voor het eerst open: het monumentale oud-Zoölogisch Laboratorium.

Nieuwe expositie in kunstruimte KEL-30.



Wat kun je er zien?

Kijken in de ateliers van beeldhouwers, schilders en grafici of bezoek studio’s van fotografen, architecten en meubelontwerpers. Shoppen kan in de Biotoopwinkel voor producten van eigen bodem.Er zijn liveoptredens: van funky Groningse jazz tot singer-songwriters zoals Rampal Etienne en Lotte Tatzik. Bekijk portretten van bewoners, bezoek de Biotoopbioscoop of sluit aan bij een rondleiding door de woonvleugels. Ga tekenen met Jitske Wadman of bewonder de musical van Vals Alarm. Ook voor kinderen is er van alles te doen! Speel XXL memory, chill in de door biotoopkinderen gebouwde chilltent of ga op natuurspeurtocht met je ouders. Voor de allerkleinsten is er een speeltuintje en er zijn diverse andere speelmogelijkheden op het terrein.

Datum, locatie en tijd

Zondag 25 mei 2025

Van 11.00 tot 17.00 uur

Adres: Kerklaan 30, Haren.

Meer info: biotoop.org/open