Open Dag Clockhuys op zaterdag 27 januari

Nieuws:

Door: Redactie

Het Clockhuys, hét centrum voor Kunst en Cultuur in Haren. Hier wordt muziek gemaakt, beeldende kunst activiteiten gegeven en geacteerd bij theaterlessen. Kortom dit gebouw komt tot leven zodra u binnenkomt.

U komt binnen in de nieuwe hal. Hier kunt u een krant lezen, een kopje koffie komen drinken of gewoon elkaar ontmoeten. Zodra u verder het gebouw in loopt, komt u langs de zaal. Hier worden theaterlessen gegeven, zingen koren samen en repeteren verschillende orkesten. U loopt verder het historische pand in waar de muzieklokalen zijn. In de oude hal worden voorspeelavonden georganiseerd, maar kunt u ook wachten totdat de les of cursus begint. Als u verder naar achter loopt komt u bij de beeldende kunst lokalen. Schilderen, striptekenen, keramiek en nog veel meer beeldende kunst activiteiten vindt u hier.

Wilt u zelf ervaren wat er in het gebouw gebeurt? Kom zaterdag 27 januari tussen 12:00-16:00u langs en probeer uw favoriete muziekinstrument, doe mee met een beeldende kunst activiteit of kom acteren bij de theaterdocent.