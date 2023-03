Opening expositie Glimmen 25 maart

Nieuws:

Door: Redactie

Expositie ‘BeeldSchoon’ met schilderijen van Ellen de Jong-Langerak en beelden van Lidy Blaauw in De Groenenberg te Glimmen

Adres: Markeweg 17, Glimmen . Openeningstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 10-17.00 u.

Vanaf 21 maart tot 13 mei is in De Groenenberg in Glimmen werk te zien van Ellen de Jong en Lidy Blaauw. Beide kunstenaars wonen ook in Glimmen.

Ellen de Jong is geboren in Gorinchem. Als kind tekende ze al graag en werd daarbij gestimuleerd door haar vader die grote vellen papier voor haar meenam. Het werden schilderijen voor aan de muur. Bij een schilderclub leerde ze vervolgens aquarelleren. Via Annen kwam ze in Glimmen wonen waar ze zich verder ontwikkelde tot schilderes. Ze wordt tot op heden bijgestaan door Wim Heesen, schilderdocent verbonden aan de Teken- en Schildergroep Roden.

Wat ze nu exposeert zijn vrolijke en zeer kleurrijke schilderijen met prachtige dieren en landschappen. Ze schildert nu voornamelijk met acryl en exposeerde onder andere in Oldenburg (D) in galerie en café Staublau.

Lidy Blaauw is in Sappemeer geboren, en heeft in de stad Groningen gewoond voordat ze naar Glimmen kwam. Ze werkte in het onderwijs waar ze onder andere handvaardigheid gaf. Van jongs af aan tekende Lidy al graag; later is ze overgestapt op ruimtelijk werk, via het boetseren. Ze kreeg daarbij les van de vermaarde Anno Smith, een keramist die zich vooral bekwaamd had in het maken van geveldecoraties. Lidy werkte al snel naar model en probeerde dan het meest kenmerkende en bijzondere van dat model weer te geven.

Nu richt ze zich vooral op het beeldhouwen, waarbij ze zowel in klei als in steen en hout werkt. Sommige beelden zijn in brons gegoten. Ze werkt voornamelijk figuratief, zonder dat het om precieze weergaves van de werkelijkheid gaat. In deze expositie laat ze haar kleine werk zien, die in de vitrinekasten kunnen worden geplaatst. In en rondom haar eigen huis staat ook het grotere werk dat ze maakt.

De opening van de expositie vindt vrijdag 25 maart a.s. om 16.30 u. plaats in De Groenenberg.