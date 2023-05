Nieuws:

Door: Redactie

Astrid van der Steeg van G-voetbal vv Gorecht meldt ons: “We organiseren dinsdagavond 30 mei 2023 vanaf 19:30 tot 20:30 een Oranjefestival voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke/lichamelijke beperking. Plaats: de Koepel, op het Scharlakenveld. Opgeven via de website van de KNVB: https://www.knvb.nl/g-voetbaloranjefestival/gorecht/2262

Het thema is Oranje, dus we gaan allemaal in het Oranje gekleed.”