Opname podcast Tafel van Haren 6 juli

Op donderdag 6 juli van 16.00-16.45 uur nemen we in de Dickensroom weer De Tafel van Haren op. Een talkshow met Harense gasten. U bent van harte welkom om te komen luisteren in de Dickensroom. Vanaf volgende week is de podcast te beluisteren op Spotify en alle andere platforms.

In de show van 6 juli ontvangen we Frans Jonkers, die de bomen van het Raadhuisplein wil redden. We spreken met Ellen Boringa van ZINN, die vertelt dat de gesloten afdelingen voor mensen met dementie verleden tijd zijn. Wat betekent dit voor het straatbeeld? We hebben twee muzikale gasten: Johannes van Timmeren (onze huistroubadour) en Caroline Babendererde, violiste.

Natuurlijk komt Wim Tissingh weer een actueel snelsonnet voorlezen.