Oproep om kunst in te brengen te Glimmen

Oproep om kunst in te brengen voor de Inbreng- en Verkoopexpositie 2025 van 3 maart tot 26 april 2025 in De Groenenberg.

Een bericht van de Culturele Raad van Haren: Net als eerder dit jaar organiseert de Commissie Exposities van de Culturele Raad Haren een Inbreng- en Verkoopexpositie van 3 maart tot 26 april 2025 in De Groenenberg in Glimmen. Graag roepen wij u op om (originele) schilderijen, tekeningen en genummerde (zeef)drukken, beelden, sieraden of andere plastieken aan te melden voor de Inbreng- en Verkoopexpositie. Het gaat dus niet om kunst die u zelf heeft gemaakt; daarvoor organiseren we andere exposities.

Tot 1 februari 2025 kunt u kunstwerken aanmelden door een mail te sturen naar CieExpositiesCRH@gmail.com. U ontvangt dan meer informatie over deelname van uw kunstwerk(en) aan deze expositie.

De courtage van 20% bij verkoop schenken we aan een goed doel. In 2025 is Zorgboerderij Midlaren het goede doel die belevingsgerichte en zinvolle dagbesteding biedt aan twaalf mensen met dementie, Parkinson en niet-aangeboren hersenletsel. In 2024 was het goede doel een bijdrage aan de samenspeeltuin van Zorgboerderij De Mikkelhorst.