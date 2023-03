Ozaer daagt Haren uit: “Luister naar mijn rap en hoor mijn verhaal”

Door: Redactie

In de zomer van 2022 was Ozaer Wassiee (36) (artiestennaam Naaml00s) weggezakt in een diepe depressie en hij kondigde toen aan: “Als dit nog één keer gebeurt maak ik een einde aan mijn leven.” Nu is hij in rustiger vaarwater gekomen en wil de buitenwereld graag vertellen hoe het voelt om een bipolaire stoornis te hebben. Dat doet hij in zijn rapnummer ‘Ups en Downs’ van de EP ‘Gebroken Spiegels’ die 10 maart is uitgekomen. Hij vraagt om ernaar te luisteren en hem een reactie te mailen.

Toen hij zeven jaar was vluchtten zijn ouders met hun gezin van Afghanistan naar Nederland waar hij een normale en sportieve jeugd had. Hij kon goed leren en ging naar het Praedinius Gymnasium. Daarna ging hij rechten studeren aan de VU (Vrije Universiteit Amsterdam) waar hij tevens begon met teksten schrijven en rappen, waarna hij uiteindelijk afstudeerde aan de RUG (Rijksuniversiteit Groningen). Ozaer’s leven nam vijf jaar geleden een wending toen bleek dat hij een bipolaire stoornis had. “Ik kende periodes van manie, waarin ik enorm veel energie had, actief was, heel vluchtig leefde, snelle gedachten had en nauwelijks sliep. Dat mondde soms uit in waandenkbeelden, waarbij ik dacht dat ik werd achtervolgd. Ik kende ook periodes van depressie, precies het tegenovergestelde. “Heel weinig energie, altijd moe. Niets kon me raken en ik voelde me dood. Ik heb in die periodes aan zelfdoding gedacht en had die al voorbereid.” In Haren de Krant van 22 maart leest u een interview met hem.

Uitnodiging: wat vindt u ervan?

Op 10 maart verscheen zijn EP Gebroken Spiegels met het nummer ‘Ups en Downs’ op Spotify en andere streaming platforms. Hij daagt onze lezers uit om naar het nummer te luisteren en dan aan hem te laten weten wat ze ervan vinden. Juist met mensen die nooit naar raps luisteren zou hij contact willen. Reacties kunnen worden gemaild aan: info@ehsammanagement.com (let op: com)

Luister hier: https://open.spotify.com/track/0yGb4aoXhId3kDLmMdAZLh?si=n_1phyUcQeqQZfOH67aUBg