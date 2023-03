Politiek Cafés over invloed van de Provincie

Door: Redactie

Op initiatief van Stichting Clockhuysplein vonden de afgelopen maand drie Politiek Cafés plaats, waarin kandidaten voor Provinciale Staten werden ondervraagd over hun visie en invloed op ouderenzorg, mobiliteit en ouderenhuisvesting.

De uitgenodigde partijen waren Groninger Belang, VVD, PvdA, D66, CDA en GroenLinks. Bij het verkennen van de invloed van de Provincie werd duidelijk dat die voor Haren nogal indirect is. Behalve op het gebied van mobiliteit (openbaar vervoer), waar de politici vinden dat de Provincie primair aan de bal is en waarover zij allen ideeën hebben om het OV tot in verre uithoeken te krijgen. Over huisvesting: de provincie heeft weinig invloed op gemeentelijke plannen, behalve een adviserende en sturende. Over ouderenzorg: daar geldt feitelijk hetzelfde. Pluspunt is dat de Provincie soms geld heeft om haar invloed ‘te kopen’ (dat waren de woorden voor rekening van de debatleider). Conclusie van de cafés was dat het stemmen voor de Provinciale Staten vooral een stem is voor indirecte invloed op gemeentebeleid. De cafés werden de eerste twee keren bezocht door minder dan tien ouderen, de laatste ronde op 9 maart trok ongeveer twintig ouderen.

Op 9 maart vond ook een debat plaats in De Mellenshorst, op initiatief van Burgercomité Haren. Daar ging het gesprek vooral over de rol van de Provincie in het traject van de gemeentelijke herindeling. Een verslag daarvan volgt.