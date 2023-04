Presentatie cd Hinsz-orgel Dorpskerk Haren: 22 april

Door: Redactie

In 2020 was de Dorpskerk te Haren 800 jaar oud, en het Hinsz-orgel, gebouwd in 1770, 250 jaar. Door corona werd de viering van beide heuglijke feiten uitgesteld maar nu is het de beurt aan de cd met opnames die in de zomer van 2022 gemaakt zijn van orgelspel door Anco Ezinga en Jan Harryvan.

De feestelijke presentatie van de cd is op zaterdag 22 april om 16.00 in de Dorpskerk te Haren.

Medewerking verleent Hinke-Mare Alma, trompet (lid Fries Jeugd Orkest en leerling 5 havo Lauwers College Buitenpost)

De cd bevat opnamen met werk van onder meer Johann Gottfried Walther en Johann Sebastian Bach gespeeld door Anco Ezinga, en van Wim van Beek, Anco Ezinga en Ola Gjeilo door Jan Harryvan

Tijdens de presentatie is de cd te koop voor de prijs van 10,- euro.

De grafische vormgeving is in handen van Geert de Koning, Zutphen De cd is een uitgave van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen in samenwerking met Stichting Groningen Orgelland (Hans Beek/Kees Kugel)