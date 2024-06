Programma rond wielerklassieker Haren-Haren 6 en 7 juli

Nieuws:

Door: Redactie

Op zondag 7 juli wordt de 11e editie van Haren-Haren gehouden; de wielerklassieker van het Noorden. Er zijn drie afstanden waaruit deelnemers kunnen kiezen, namelijk 50, 105 km of 165 km. De start en finish zijn op het Clockhuysplein in het centrum van Haren. De 50 km is voor iedereen; valide, invalide, jong en oud. Samen met vele handbikers, ouders met kinderen kan iedereen een route, door het zuidelijkste puntje van de provincie Groningen en grenzend aan de kop van Drenthe, fietsen.

De 105 en 165 km routes gaan dwars door het Hondsruggebied; een geologisch en cultuurrijk gebied, dat in 2013 werd uitgeroepen tot UNESCO Geopark. Vanuit ‘ons Haren’ fietsen deelnemers naar Haren in Duitsland. Haren-Haren staat bekend om zijn route, ongedwongen sfeer en uitstekende verzorging onderweg. Inschrijven is mogelijk via www.haren-haren.nl.

Programma

Op zondag 7 juli is vanaf 7.30 uur is het eventterrein op het Clockhuysplein in Haren geopend. De eerste deelnemers (165 km) vertrekken om 8.30 uur, gevolgd door de 105 km om 9.00 uur. Om 9.30 uur vertrekken de 50 km rijders, de ouder en kind groep, handbikers en iedereen die maximaal 50 km wil fietsen. Onderweg zijn er verzorgingsposten en is er fietsservice. Na de finish kunnen deelnemers zich laten masseren, napraten met een drankje, zijn er hamburgers verkrijgbaar en is er een DJ aanwezig.

Extra activiteiten op zaterdag 6 juli: Heel Haren Fietst!

Dit jaar werkt Haren-Haren samen met Ondernemend Haren die extra fietsactiviteiten organiseert op zaterdag 6 juli. Vanaf 13.00 uur start een kinderfietstocht van 10 km met opdrachten. Ook kunnen senioren vanaf 13.00 uur meedoen aan Doortrappen (fietsveiligheid voor senioren), met oa. een fietscheck. Verder is er een stoere BMX pumptrackbaan, zijn er verschillende (fiets)standhouders en is er muzikaal optreden van fietsende Folkert-Hans.

Inschrijven

Deelnemers voor de toertocht op zondag 7 juli kunnen zich online inschrijven via www.haren-haren.nl. Vooraf aanmelden voor de overige activiteiten is niet nodig.