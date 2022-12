Rectificatie inzake afsluiting Oosterweg

Nieuws:

Door: Redactie

Wij ontvangen vandaag een rectificatie van de gemeente. De onderstaande informatie klopt. Oosterweg in Haren vanavond en vannacht (vrijdag op zaterdag) tijdelijk afgesloten.

In de berichtgeving vorige week stonden de verkeerde data wat betreft de werkzaamheden. De Oosterweg in Haren is van 9 december 22:45 uur tot en met 10 december 06:00 uur tijdelijk afgesloten in verband met asfalteringswerkzaamheden. De weg is dicht in beide richtingen. Om alsnog op plaats van bestemming te komen kun je de borden volgen.