Sint Nicolaasschool heeft nieuw ‘actief’ speelplein

Vorige week is het nieuwe schoolplein bij de Sint Nicolaasschool in Haren geopend. Het is verrijkt met extra speeltoestellen, verstopplekjes, ruimte om te chillen, voetbaldoeltjes en een “struinpad” met een tunnel voor de allerjongsten.

Verder is er veel extra groen toegevoegd aan het plein. De nieuwe bomen, planten en struiken dragen ook bij aan een duurzame en circulaire toekomst. Dat is iets waar de school veel waarde aan hecht. Nadat alle kinderen op een versierd plein waren getrakteerd op een puntzak popcorn, er een heuse openingsdans was opgevoerd, mochten de oudste en jongste leerling van de school het plein officieel openen door de nieuwe vlag van de Sint Nicolaasschool in de mast te hijsen.