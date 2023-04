Start leesclub geschiedenis in Haren: vrijdag 21 april

Door: Redactie

Huygens, Wilhelmina, het Nederlands slavernijverleden… Er zijn zoveel historische onderwerpen om je in te verdiepen. Dat kan vanaf nu in een leesclub in Haren. Want samen over de geschiedenis praten is leuk én verrijkend. Binnenkort kunnen belangstellenden kennismaken met de leesclubs van Senia: 21 april in Forumbibliotheek Haren.

Leesclubs van Senia

Senia faciliteert leesclubs door heel Nederland. In een leesclub lees je dezelfde boeken en bespreek je deze samen. De meeste leesclubs lezen zeven boeken per jaar. Het aantal bijeenkomsten is gelijk aan het aantal te bespreken boeken. Elke leesclub bepaalt zelf waar en wanneer de groep bij elkaar komt. Senia versterkt handige leeswijzers, waardoor de boekbesprekingen al snel verdiepend zijn.

Informatiebijeenkomst

Op vrijdag 21 april om 14.00 uur is een informatiebijeenkomst in Forumbibliotheek Haren (Brinkhorst 3). Iedereen die belangstelling heeft voor de leesclubs van Senia is welkom. De bijeenkomst is gratis. Graag vooraf aanmelden via alexvanderuit@hotmail.com. Bij genoeg animo wordt ter plekke een nieuwe leesclub opgericht.

Meer informatie over de leesclubs van Senia is te vinden op www.senia.nl.