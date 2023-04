Start nieuwbouw Peter Petersenschool onder blauwe helmen en blauwe luchten

Door: Redactie

Donderdagochtend in het zonnetje is de officiële handeling verricht bij de Peter Petersenschool aan de Rummerinkhof in Haren.

Na jarenlange voorbereidingen zijn de bouwwerkzaamheden in en rond de Peter Petersenschool gestart. Voordat het bouwbord werd onthuld, werd er door alle leerlingen nog een speciaal bouwlied gezongen. Met de onthulling van het bouwbord door wethouder Carine Bloemhoff en kinderen van de Peter Petersenschool werd voor aannemer Hesco Bouw het startsein gegeven voor dit project.

In het gebouwd wordt een volledig nieuw en modern klimaatsysteem geïnstalleerd.

Daarnaast krijgt de PPS een ruime extra nieuwbouw-vleugel met daarin ruimte voor drie ruime lokalen, een nieuwe speelzaal en een groot centraal leerplein, annex theaterzaal.



Wethouder Carine Bloemhoff met enkele leerlingen.