Stichting Liedviering herdenkt tekstdichter Huub Oosterhuis op 14 mei in Witte Kerkje

Op 14 mei is er een liedviering om 10 uur in het Witte kerkje, Jachtlaan in Haren.

Dit keer zal het liedrepertoire van de dichter Huub Oosterhuis centraal staan. Hij is op paasmorgen overleden.

Huub Oosterhuis maakte sinds de jaren zestig naam als dichter en Bijbeluitlegger die de Bijbelse boodschap op hedendaagse wijze probeerde te vertolken. Zijn werk had grote invloed op de vernieuwing van de liturgie in de Rooms-Katholieke Kerk maar ook in de Protestantse kerken zijn zijn liederen zeer populair.

Zijn poëtische oeuvre varieerde van psalmbewerkingen tot politieke protestliederen, mystiek getinte gezangen en vaak zeer persoonlijke ‘vrije poëzie’. Oosterhuis heeft honderden liedteksten en gedichten op zijn naam staan. Klassiekers als Licht dat ons aanstoot, Zomaar een dak en De steppe zal bloeien staan al jaren in de top tien van populairste kerkgezangen.

In deze liedviering zal een aantal bezoekers aangeven wat hun favoriete lied is en natuurlijk ook waarom. Uiteraard gaan we die liederen dan ook zingen.

Zoals altijd zal een projectkoor o.l.v. Jonne van Bruggen de samenzang met liederen van Huub Oosterhuis uit de oecumenische liedbundel “Zangen van Zoeken en Zien” ondersteunen.

Het orgel en de piano worden bespeeld door Chris van Bruggen

Dwarsfluit: Annemiek Bolding

Uiteraard is er na afloop gelegenheid na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.