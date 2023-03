The Gym Haren zet bus in voor sporters

Door: Redactie

Bewegen en bovenal sporten is goed voor de mens. Dat ze dat bij The Gym Haren belangrijk vinden, is bekend. Om het werken aan gezondheid nog makkelijker te maken heeft The Gym in het centrum van Haren een opvallende ‘slecht weer service’ bedacht.

Sportbus

“Er is geen pijl meer te trekken op het weer en we merken dat slecht weer één van de meest voorkomende redenen is om niet te komen sporten” aldus Jannick Plantinga. “We gaan daarom een ‘slecht weer service’ aanbieden.” In samenwerking met Autobusbedrijf Doornbos in Groningen biedt The Gym exclusief voor (nieuwe) leden, een eigen busdienst aan. Doornbos staat achter een gezonde leefstijl en sport. Samen met The Gym Haren wil men een vaste Gym-route op te zetten.

Bestel de gratis bus

Plantinga: “Probeer het gerust een keertje uit. We vragen onze sporters en ook nieuwe leden zich telefonisch op te geven voor de bus, zodat wij de routes kunnen inplannen. De busdienst zal ieder uur gaan rijden. Volgende week zaterdag stipt 10.00 uur worden de eerste vijf (nieuwe) sporters die ons bellen, gegarandeerd gratis toegevoegd aan de route. Bel The Gym Haren 06-1883 0660.”