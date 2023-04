Tranen van ontroering bij onderscheiden Herma van Mal-Zuhorn

Door: Redactie

Herma van Mal-Zuhorn uit Haren werd vanochtend naar het stadhuis gelokt en liep daar naar eigen zeggen in de armen van de burgemeester, die zich bij de deur stond af te vragen waar ze bleef. Herma zou uit zijn handen een koninklijke onderscheiding ontvangen, zoals elders op deze homepage staat vermeld.

Later op de dag werd de Harense, nu dus lid van de Orde van Oranje Nassau, door een gezelschap genodigden lof toegezwaaid in De Paalkoepel. Henk Boomker onderstreepte in zijn geestige toespraak dat Herma de onderscheiding dubbel en dwars heeft verdiend. “Er waren twee formulieren nodig om al haar 31 vrijwilligersfuncties toe te lichten”, zei hij. Later maakte hij de optelsom van haar gemiddelde aantal vrijwilligersuren per jaar (450) voor o.a. kerk, sport, intocht Sinterklaas en scouting. Volgens Boomker mag de onderscheiding worden gezien als blijk van waardering en dankbaarheid voor haar inzet voor de samenleving gedurende tientallen jaren.

Emotie

Herma van Mal-Zuhorn verblijft graag in de luwte en doet wat ze denkt dat nuttig is, maar vandaag ontkwam ze niet aan de schijnwerpers, die een oranje gloed over haar gezicht deden schijnen. De emoties kwamen af en toe zichtbaar omhoog en met tranen in haar ogen bedankte ze iedereen die zich had ingespannen om deze onderscheiding mogelijk te maken. Henk Boomker sprak de hoop uit dat deze dag voor altijd in haar geheugen gegrift zou blijven en de kans daarop is inderdaad groot. De samenleving kan niet draaien zonder mensen zoals Herma van Mal, die helpen waar het kan zonder er iets voor terug te vragen.