Vaarexcursie Zuidlaardermeer 5 mei

Nieuws:

Door: Redactie

5 mei: Vaarexcursie bevrijdingsverhalen uit het Zuidlaardermeergebied. Onderduiken tussen het riet van het Zuidlaardermeer? Hoe ging de recreatie in oorlogstijd? Hoe kwamen die vakantiewoningen van Ameland in Klein Scheveningen terecht? Waar waren de Duitsers vooral bang voor hier bij het meer? Op 5 mei neemt Sipke de Wind, auteur van boeken over Groningen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, u mee het water op en vertelt er over.

Start om 14.00 uur vanaf De Leine, Meerweg 62a te Kropswolde. Prijs voor beschermers € 6,00, kinderen tot 12 jaar € 2,50. Niet beschermers betalen € 7,50, kinderen tot 12 jaar € 2,50. Trek water- en winddichte kleding aan en vergeet uw verrekijker niet.