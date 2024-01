Vacature voor vrijwilligersbaan Cosis

Nieuws:

Door: Redactie

Link050 – Vrijwilligerswerk

Actief blijven in je buurt? Dat kan door vrijwilligerswerk te doen! Cosis runt het restaurant De Plantage samen met mensen met een (verstandelijke) beperking. Het restaurant bevindt zich in de prachtige tuinen van Hortus in Haren. Zij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om in de horeca te werken, samen met mensen met een (verstandelijke) beperking.

Meer informatie: r.groendijk@cosis.nu | 0683520756

Ontwikkellink

Als vrijwilliger kan je gratis meedoen aan trainingen/workshops.

Meer informatie: www.link050.nl/ontwikkellink