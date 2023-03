Van wie is dit opvallende karretje?

Door: Redactie

Al enkele weken staat dit Ferrarirode autootje slordig geparkeerd langs de Rijksstraatweg, nabij de kruising Hertenlaan-Ruitersteeg-Rijksstraatweg. Wat is het verhaal hierachter?

Het lijkt of het voertuig is verlaten, maar waarom? Het draagt geen kenteken. Een sticker laat zien dat het ding ooit is aangeschaft bij Mango Mobility (voorheen in Haren). Het karretje is keurig schoon, dus van verwaarlozing is geen sprake.

Het opvallende aan dit raadseltje is dat enkele maanden geleden op dezelfde wijze een Audi op deze plek stond geparkeerd. Dat voertuig was overduidelijk verlaten en verwaarloosd en was ineens verdwenen. Niet in de categorie ‘need to know’, maar in de categorie ‘nice to know’ de volgende vraag: Wie kent de achtergrond van dit ogenschijnlijk verdwaalde voertuig?

