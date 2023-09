Vandaag lancering van uniek stickerboek Oud-Haren op de warenmarkt

Door: Redactie

Vrijdagmiddag zijn de bedrijfsleiders van de Jumbo’s aan de Kroonkampweg en het Anjerplein te vinden op de warenmarkt in Haren. Daar delen ze gratis boeken uit, met foto’s en verhalen van oud-Haren. In het boek is bovendien ruimte voor honderden foto-stickers, waarop ook taferelen van oud-Haren zullen staan. Deze plaatjes zijn de komende acht weken te sparen bij de genoemde filialen van Jumbo. Ervaring in andere dorpen leert dat dit tijdelijk een rage onder volwassenen zal zijn.

Ger Pesman en zijn collega Judith Wielinga-Hamoen van het Anjerplein reiken deze vrijdag boeken uit, maar die zullen de komende periode ook gratis verkrijgbaar zijn in de winkels. Het boek mag een uniek document worden genoemd, dat een mooi beeld geeft van Haren tussen 1900 en nu. Het boek is geschreven en samengesteld door de historische vereniging Old Go. Uit hun archieven komen de foto’s en verhalen.

Oriënteren

Old Go is de historische vereniging van Haren, die fotoarchieven beheert en verhalen optekent over de geschiedenis van dit dorp. De uitgever van het Jumbo-boek heeft Old Go gevraagd om het boek samen te stellen en de vele tientallen foto’s te voorzien van informatie. Hermien Noordhoff, secretaris: “Het was natuurlijk een mooie kans om Old Go en Haren te promoten. Maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan. We hebben ons goed georiënteerd voor we “ja” zeiden. Er is contact gezocht met historische verenigingen die al hadden meegewerkt aan zulke boeken. Het advies was een boek te maken met toegankelijke teksten en herkenbare onderwerpen, geen geschiedenisboek, zodat ook de jeugd geïnteresseerd raakt.” In december 2022 is men begonnen en in mei was de klus geklaard.



Van links naar rechts, Hermien Noordhoff (Old Go), Ger Pesman, Niels Sillen en Judith Wielinga-Hamoen van Jumbo.