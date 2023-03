Verbouwing Peter Petersenschool is begonnen

Door: Redactie

De werkzaamheden voor de uitbreiding van de Peter Petersenschool aan de Rummerinkhof in Haren zijn gestart.

Het Visiogebouw aan Rummerinkhof wordt gesloopt om ruimte te maken voor de uitbreiding van de Peter Petersenschool. De sloop- en uitbreidingswerkzaamheden kunnen overlast veroorzaken. Door de bouwlogistiek goed te organiseren, proberen de bouwers de overlast tot een minimum te beperken. De scholen blijven tijdens de bouwwerkzaamheden in gebruik. Aan ouders en werknemers van de scholen wordt gevraagd zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen. Tijdelijk geldt een aan- en afrijdroute via het Stationsplein.