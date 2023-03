Verkiezingsdebat Burgercomité 9 maart 20.00 uur

Nieuws:

Door: Redactie

Het Burgercomité Haren organiseert op 9 maart, een week voor de provinciale verkiezingen, een verkiezingsdebat in de Mellenshorst.

In haar motivatie schrijft het Burgercomité: “Het herindelingsproces heeft het vertrouwen van veel inwoners van de voormalige gemeente Haren in de overheid en de politiek geen goed gedaan. De bestuurscultuur en het ontbreken van dualisme en bestuurlijke integriteit in het Provinciehuis hebben hierbij een grote rol gespeeld. Om het vertrouwen terug te kunnen winnen, zal er het nodige moeten veranderen. De komende Statenverkiezingen zijn een goed moment om met de lijsttrekkers van hieraan deelnemende politieke partijen hierover in gesprek te gaan.

Daarom heeft het Burgercomité Haren een verkiezingsdebat op 9 maart in Haren georganiseerd. De lijsttrekkers van 10 politieke partijen hebben zich hiervoor aangemeld: BBB, D66, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVV, SGP, Volt, VVD en 50Plus. Opvallende afwezigen zijn CDA, ChristenUnie, Groenlinks, Partij van de Arbeid en SP.

De lijsttrekkers gaan niet met elkaar in debat. Zij krijgen de gelegenheid om in reactie op vragen hun kijk te geven op hoe het bij de herindeling van Haren zo mis kon gaan en wat er moet veranderen. Om herhaling ervan te voorkomen en om het vertrouwen van de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren terug te winnen.”

Datum: 9 maart

Locatie: de Mellenshorst, Waterhuizerweg 36 in Haren.

Tijd: van 20.00-22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur, met koffie/thee.