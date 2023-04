Vrolijk muzikaal optreden MUSIC4ALLHAREN in Harens Lyceum

Door: Redactie

Als cultuurprofielschool stond het Harens Lyceum vrijdag 14 april in het teken van Jong Talent Muziek (JTM). Bij deze talenten waren ook bijzondere talenten, namelijk MUSIC4ALLHAREN. Met een bijzonder talent wordt bedoeld jongeren met een visuele, auditieve en/of verstandelijke beperking.

MUSIC4ALLHAREN is een vorm van samen-muziek-maken. MUZIEK VERBINDT. Het is een inclusief, educatief en muzikaal project. Een samenwerking tussen leerlingen van verschillende reguliere scholen en deelnemers met talenten die onder professionele muzikale begeleiding staan. Dit jaar is eenderde van de deelnemers leerling van het Harens Lyceum en tweederde mensen met een bijzonder talent.

Tijdens de Jong Talent Muziek avond bracht deze groep drie liedjes ten gehore als voorproefje op de uitvoering die op vrijdag 2 juni plaats vindt, eveneens in het Harens Lyceum. Het thema is nog geheim.

De succesformule MUSIC4ALLHAREN bestaat inmiddels 11 jaar. 11 Jaar ervaring met de verbindende kracht van muziek tussen leerlingen vanuit allerlei doelgroepen.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over Music4All, kijk op de website www.music4allharen.nl en volg op social media “Music4AllHaren”.