vv Gorecht collecteert voor Fonds Gehandicaptenzorg

Nieuws:

Door: Redactie

Ook dit jaar zal vv Gorecht in Haren collecteren voor het Fonds Gehandicapten zorg. Astrid van der Steeg zet zich hiervoor in. Ze zegt: “Omdat we weten hoe belangrijk het is om te sporten voor mensen met en zonder beperking zetten wij ons in voor deze landelijke collecte.”

Doneren kan aan de deur bij de collectant maar ook via de onderstaande link. U komt dan op de collecte pagina van het Fonds Gehandicaptensport van vv Gorecht terecht.

Doe mee en maak sport eerlijk voor iedereen! (digicollect.nl)

https://gehandicaptensport.digicollect.nl/vv-gorecht